Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese, accoglie e concede cortese intervista agli inviati di Positanonews sullo stato dell’arte ad oggi. Il tratto di costa di competenza va da Castellammare di Stabia alla Punta della Campanella, comprendendo quindi scali commerciali, scali passeggeri , Cantieri Navali, Parco Marino, pesca amatoriale e pesca professionale, stabilimenti balneari. Tutte attività regolamentate da leggi specifiche che devono essere fatte rispettare e per cui la Guardia Costiera è chiamata in causa. Il Comandante Savarese racconta con pacatezza e coinvolgimento,alle nostre telecamere scene e retroscene delle attività svolte e da svolgere. La più recente , che ormai si protrae da tempo, la lotta ai pescatori di frodi di cannolicchi o meglio noti, come datteri litodomi, non solo in mare ma anche nei luoghi di vendita e nei ristoranti ove serviti. In contemporanea, alla foce del Sarno , la raccolta di vongole , alle cui analisi biologiche sono risultate inquinate da metalli pesanti e quindi monitorare e bloccare le vendite anche sui mercati fuori dalla Campania. E poi si passa a parlare del varo e della dipartita della nave militare LHD TRIESTE , in entrambi i casi sono stati pianificati e progettati sistemi di organizzazione all’interno e all’esterno del porto di Castellammare per far svolgere tutte le operazioni in sicurezza. Ma il mare è anche un elemento naturale con le sue esigenze e le sue varianti, e quindi l’argomento sicurezza e soccorsi in mare, non è mancato l’elemento emozione quando il Comandante ha raccontato di persone tratte in salvo, personalmente, in accidenti estivi.

Insomma ci siamo resi conto che il ruolo svolto dalla Guardia Costiera di Castallammare di Stabia è un lavoro continuo h 24, su un fronte a 360 gradi, ricco di problematiche e diversificato nelle operazioni, che richiedono grandi capacità e competenze. Il conversare con il Comandante Savarese ci ha fatto toccare con mano la capacità e il volere di controllare, affiancare e supportare le attività marittime della nostra costa, nel seguire la video intervista, siamo sicuri, vi accorgerete anche voi lettori, della disponibilità e competenza di questo Comandante Savarese.