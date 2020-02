Incidente hot per Elettra Lamborghini al Festival durante la sua esibizione

Aveva annunciato fuoco e fiamme per la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston. E non ha deluso. Eccola sul palco fasciata in una tutina blu, trasparente, ricoperta di strass. Tutina che per inciso riusciva con grandi difficoltà a contenere il seno. Il quale infatti è “fuoriuscito” in eurovisione, con enorme imbarazzo della Lamborghini che ha provato a coprirsi in un qualche modo. Al termine dell’esibizione, andandole incontro, un altrettanto imbarazzato Amadeus ha commentato: “Musica e il resto… dovrebbe scomparire”. Provvidenziale come non mai, il conduttore le porge i fiori di Sanremo celando agli occhi degli spettatori le bellezze della giovane ereditiera.

Insomma… a questo Festival è successo proprio di tutto.

