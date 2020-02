Incastrata la baby gang che ha seminato terrore alla Cartiera. Denunciati otto giovanissimi tra gli undici ed i tredici anni

Incastrata la baby gang che ha seminato terrore e violenza alla Cartiera, a Pompei. Denunciati otto giovanissimi tra gli undici ed i tredici anni. La banda di giovanissimi che arrivava da Torre Annunziata per seminare terrore e rubare e che riusciva sempre a farla franca, sfuggendo ai controlli proprio grazie alla giovane età, è stata identificata dagli agenti del commissariato di polizia di Pompei. Il provvedimento è ora sulla scrivania del magistrato del Tribunale per minori di Napoli, che ne ha disposto l’affido ai genitori dopo averli denunciati. Alla banda è attribuito il furto di un cellulare a discapito di un coetaneo, poi rivenduto ad un commerciante di telefonino di Torre Annunziata, a sua volta denunciato per ricettazione.