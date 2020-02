Impresa Vico Equense, vince in rimonta in casa del Costa d’Amalfi. Finisce 2-3 a Maiori

Grandissima impresa del Vico Equense che vince in casa del Costa d’Amalfi 2-3. Terza vittoria di fila per la squadra di mister Ferraro (22 punti in 12 partite nella sua gestione), figlia stavolta di una straordinaria rimonta avvenuta nella ripresa.

Infatti, a fine primo tempo, gli azzurro-oro vanno in svantaggio dopo aver aperto le marcature con il giovane Coppola, abile a recuperare un pallone tra i centrali di casa e a trafiggere Scognamiglio con un preciso pallonetto mancino. Poi 2 “frittate” del Vico favoriscono il Costa d’Amalfi, bravo con Ferrara e Guillari ad approfittare delle ingenuità della difesa ospite sul finire della prima frazione.

Nella ripresa, Ferraro cambia volto alla squadra in fretta ed ottiene i risultati sperati. Schettino pareggia deviando in rete una conclusione mancina di Guida, poi è proprio quest’ultimo a mettere la sua firma sul 3-2 con un eurogol di altre categorie. Pallonetto sul difensore e botta al volo di sinistro dai venti metri: palla all’angolino e Vico in estasi.

Con questa vittoria i vicani si portano in una posizione tranquilla di classifica, anche se non bisognerà abbassare la guardia nei prossimi impegni. Brutto stop invece per i costieri che, nonostante la sconfitta, restano in zona play off, ma domani le inseguitrici potrebbe assottigliare i punti di distanza.