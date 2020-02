Housing sociale Sant’Agnello. Elefante “Modello di edilizia ad alta sostenibilità ambientale”

Sant’Agnello ( Costa di Sorrento, Penisola Sorrentina ). Oramai ci siamo l’housing sociale di Sant’Agnello è quasi pronto dopo mesi di silenzio il progettista l’ingegner Antonio Elefante pubblica un post su facebook

” Sicuramente uno dei primi esempi di edilizia ad alta sostenibilita ambientale …riduzione dei costi energetici al 30% ..energia fotovoltaica per alimentare la produzione comune di acqua calda e il condizionamento estivo e invernale…produzione di acqua calda diretta dal sole tramite pannelli solari di ultima generazione capaci di elevare la temperatura dei fluidi fino a 250°C…recupero delle acque di pioggia tramite sistema di raccolta e immissione in circuito idraulico separato da quello sanitario per alimentare i soli sciacquoni dei bagni ….differenzazione dei rifiuti a monte….integrazione delle coperture con giardini pensili…primo esempio di giardino verticale ….spazi living generosi per adulti e bambini per realizzare momenti di aggregazione e socializzazione …. edilizia antisismica …..53 alloggi per gente comune ….

scusate il disturbo”