HOSPITALITY SUD. IL SALONE DELLE HOTELLERIE ED EXTRALBERGHIERO

A Napoli la 3a edizione di HospitalitySud, l’unico appuntamento del Sud Italia per gli operatori dell’hotellerie e dell’extralberghiero, con 80 espositori di cui 50 aziende del contract protagoniste negli hotel più belli al mondo, 50 seminari con 120 relatori tra cui gli incontri con 4 architetti di fama mondiale e l’installazione della “Stanza del Mare” selezionata al “Rooms SIA GUEST 2019” di Rimini, patrocinato da Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Federalberghi Napoli, in collaborazione con ADA Associazione Direttori Albergo, oltre che evento ufficiale dell’EHMA European Hotel Managers Association

La terza edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi, alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, avrà luogo martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 10 alle 19 a Napoli presso la prestigiosa location della Stazione Marittima.

HospitalitySud nacque nel 2018 proprio per accompagnare l’incremento dei flussi turistici in Campania, nel suo capoluogo e nel Sud Italia e la maggiore richiesta di forniture e servizi da parte del mondo dell’ospitalità, a seguito degli investimenti legati a nuove aperture o ristrutturazioni (prossimi il Britannique, con il quale l’imprenditore Costanzo Jannotti Pecci, già Presidente di Federturismo Confindustria e Federterme, porterà a Napoli per la prima volta il marchio Hilton; il Saraceno di Amalfi, rilevato dalla famiglia De Siano del noto Hotel San Montano di Ischia; il nuovo albergo di 70 camere proprio alla Stazione Marittima).

Si avvale per i servizi di accoglienza dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Roberto Virtuoso” di Salerno.

HospitalitySud, ideato e organizzato dalla Leader srl, è l’unico appuntamento del Sud per titolari, manager, personale e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, terme, che potranno visitare gratuitamente il Salone Espositivo per incontrare le aziende e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali su tematiche di interesse.

La dichiarazione di Ugo Picarelli Fondatore e Direttore di HospitalitySud:

“Una opportunità unica con una offerta espositiva variegata, relatori di prestigio e architetti internazionali, presenti solo al Salone del Mobile di Milano o al Sia Guest di Rimini, per Napoli e la Campania, unico nel Sud Italia quale appuntamento dedicato al mondo dell’ospitalità sia alberghiera che extralberghiera, sia in termini di conoscenza di nuovi prodotti e servizi che in ambito di formazione con ben 50 seminari, oltre che con l’apporto di organizzazioni di categoria e associazioni professionali”.

Nelle due giornate 50 saranno gli Incontri Professionali e i Seminari di aggiornamento con 120 relatori di cui 4 prestigiosi architetti di fama mondiale che il mondo ci invidia e 80 le Aziende che esporranno, tutte di elevata brand reputation (con quelle del Contract nel numero di 50 e l’installazione della “Stanza del Mare” selezionata al “Rooms SIA GUEST 2019” di Rimini a cura di Pianca SpA, azienda internazionale leader in 30 Paesi nel contract per l’hospitality, con la firma dello Studio Bizzarro & Partners), appartenenti ai seguenti settori merceologici: articoli cortesia, lavanderia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; branding, brand reputation, customer relationship management, marketing, comunicazione; certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro; design e complementi d’arredo per interno ed esterno; food & beverage per il breakfast; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi e wifi; materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); piattaforme integrate con booking engine e CRO Central Reservation Office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici; servizi finanziari e assicurativi; social media marketing; tecnologie hardware e software di gestione; web marketing, web design.

A partire da questa edizione, HospitalitySud si arricchisce di 3 FOCUS, ossia aree tematiche che saranno sviluppate all’interno del Salone Espositivo sia con la partecipazione delle aziende che con seminari interattivi a cura di esperti:

1) HS Design&Contract

Per incontrare gli architetti che il mondo ci invidia e gli espositori, presenti al Salone del Mobile di Milano o al Sia Guest di Rimini, protagonisti nella realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono il Made in Italy; per conoscere il mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova costruzione che ristrutturazioni.

Gli Architetti protagonisti e i loro Incontri:

Alessia Galimberti Architect & Founder Galimberti Studio:

studi anche a Shangai e Ho Chi Minh City; Direzione Artistica di aziende leader nel settore del Design, Fashion e Food e progetti di Design Concept rivolti al comparto Alberghiero|Wellness in Cambogia, Cina, Figi, Italia e Vietnam.

La dichiarazione: “Sempre più aziende del design si avvicinano al mondo del Contract, ritenendo questo settore un’opportunità di crescita. Per i professionisti affidarsi a fornitori fidati, che possano produrre mobili e soluzioni per l’arredo di hotel, bar, uffici e ristoranti e specializzati nella gestione di un progetto complicato, risulta essere un vantaggio importante che porta allo svolgimento impeccabile del progetto e conseguentemente al suo successo”.

martedì 25 ore 15-16; mercoledì 26 ore 12-13

HOTEL DESIGN: GLI INGREDIENTI PER UN PROGETTO DI SUCCESSO

Sergio Bizzarro Architetto, Presidente e Fondatore Studio Bizzarro & Partners:

progetta strutture alberghiere di prestigio, per le quali cura architettura e interior design, nella progettazione e realizzazione di Spa e Centri Benessere è considerato uno dei maggiori riferimenti a livello internazionale; realizzazioni in Albania, Arabia Saudita, Cina, Francia, Italia, Marocco, Qatar, Romania, Russia.

Nel Salone Espositivo sarà installata, in anteprima per il Centro Sud Italia, la “Stanza del Mare” (ispirandosi alla natura, al benessere e allo sport, Sergio Bizzarro ha progettato una camera in perfetta armonia con lo spazio, che offre il massimo comfort e tutto quanto si possa desiderare; lo spazio, attraverso l’utilizzo di materiali innovativi e tonalità delicate, risulta essere un perfetto mix fra tradizione e contemporaneità; la camera accogliente e funzionale propone un design che entra in sinergia con mare e natura e il mare diventa parte integrante del contesto grazie ai colori e ai materiali usati nel progetto), selezionata al “Rooms SIA GUEST 2019” di Rimini, il cui allestimento sarà a cura dell’azienda trevigiana Pianca SpA, leader internazionale in 30 Paesi per il contract hotel.

martedì 25 ore 16-17

COME PROGETTARE LE CAMERE D’HOTEL: METODO PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO CONCILIANDO DESIGN, FUNZIONALITÀ E BUDGET

mercoledì 26 ore 11-12

PROGETTARE LA SPA IN HOTEL: FUNZIONALITÀ, TENDENZE, SUGGESTIONI

Marcello Ceccaroli Architecture Design Hotel e Fondatore Studio Ceccaroli:

studio di architettura specializzato nella progettazione alberghiera, firmando più di 100 tra hotel e ristoranti di categoria 4 e 5 stelle nelle principali destinazioni turistiche e collaborando con note catene alberghiere quali Gruppo Accor e Sofitel, Best Western, Bettoja Hotels; protagonista annuale con installazioni innovative al Sia Guest di Rimini nel 2006 (cavalcando il fenomeno del turismo spaziale degli aspiranti astronauti del weekend dell’agenzia Virgin Galactic, fece scalpore con l’installazione “Il cielo in una stanza”, ponendo le basi che una vacanza tra le stelle presto non sarebbe stata più fantascienza: una grande semisfera illuminata con fibre ottica simula lo spazio. Al centro della scena un letto di forma circolare sospeso dove l’ospite potrà ammirare l’universo da qualsiasi posizione) e nel 2018 (con “Hotel Room House”, riporta la quotidianità all’interno di uno spazio dal design prestigioso e confortevole, un luogo eclettico e mutevole in base alle esigenze della vita di tutti i giorni: lavoro, riposo, sport, ristoro e dove l’ospite non si sente più estraneo ma padrone dello spazio).

Nel Salone Espositivo presenterà una piccola installazione dell’Azienda molisana Arredo Design, protagonista nel contract per NH Hotels, in particolare per il brand NH Collection, firmandone gli hotel di Amalfi Grand Hotel Convento, Bruxelles, Madrid, Roma Palazzo Cinquecento, Utrecht, oltre che i prestigiosi The Westin Palace di Milano, Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano, Donna Fugata Golf Resort & Spa di Ragusa, Le Méridien Visconti Palace di Roma.

martedì 25 ore 17-18

LA PROGETTAZIONE ALBERGHIERA: L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI PER UNA CUSTOMER EXPERIENCE MEMORABILE

Simone Micheli Architect:

con uffici a Firenze, Milano e Dubai; molte le realizzazioni nel mondo per alberghi moderni di lusso con Spa, wellness center, beauty e fitness center; si è aggiudicato importanti riconoscimenti internazionali: l’Atomic Spa per l’Exedra della Boscolo Hotels a Milano; “Best of Year 2010” per l’Interior Design Magazine e International Media Prize 2010 a Shenzen, China; il progetto “Golfo Gabella Lake Resort”; “Best Interior Design” e “Best Apartment Italy” nell’ambito dell’Homes Overseas Award 2007; B4 Wellness Center per Boscolo Hotels; negli ultimi anni degni di nota la Suite “Swan Room” per il TownHouse Duomo by SevenStar, il Masterplan for Hospitality a Salvador de Bahia in Brasile, Hotel a Durazzo in Albania e a Kiev in Ucraina, l’Extraordinary Hotel a Teheran in Iran, il Rome Hostel per Allegro Hotel e fiore all’occhiello finire la ristrutturazione del Majestic albergo extra lusso di Firenze di 130 camere quale vincitore del concorso internazionale.

mercoledì 26 ore 13-14

L’HOTEL COME OPERA SOSTENIBILE

2) HS Breakfast

La colazione, essendo il primo pasto della giornata, desta sempre più attenzione tra gli operatori del mondo Horeca: oggi la sfida è come promuoverla al meglio tra i clienti e come renderla quanto più redditizia.

In collaborazione con AMIRA Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi.

MARTEDÌ 25 e MERCOLEDÌ 26

Seminari interattivi di 15 minuti presso l’area espositiva (al termine degustazione) con gli interventi di Enzo D’Adamo Gran Maestro della Ristorazione e Vice Fiduciario AMIRA Napoli Campania:

ore 11,30

Good Morning Breakfast

ore 12,30

La nascita del breakfast

ore 13,30

I breakfast nel mondo globale

ore 16,30

La Brand Identity nel breakfast

ore 17,30

Il Marketing nel breakfast

3) HS Mixology & Craft Beer

Per approfondire le tendenze e le innovazioni dell’arte del bere, apprendendo il nuovo linguaggio del Mixologist, e per valorizzare la cultura del “bere meglio” partecipando alla presentazione delle materie prime e degli strumenti per cocktail memorabili.

Il fenomeno della birra artigianale è frutto della passione di tanti produttori che hanno permesso l’affermazione nel mondo del beverage di questo prodotto identitario del territorio, dal quale trae ispirazione. Le birre rappresentano nuovi stili di consumo e con il beverage e il food più creativo offrono una esperienza polisensoriale come momento di socializzazione.

In collaborazione con BAI Birra Artigianali Italiane e AIBES Associazione Italiana Barmen e Sostenitori.

MARTEDÌ 25 e MERCOLEDÌ 26

Seminari interattivi di 15 minuti presso l’area espositiva (al termine degustazione) con gli interventi di:

Mariano Chirico Capo Barman AIBES Campania

Donato Di Palma Titolare Birrificio Birranova

Luigi Manzo Direttore Commerciale BAI Distribuzione

Jose Maria Navarro Titolare Basque Moonshiners

Andrea Pinto Capo Barman AIBES Campania

Gianluca Polini Tecnico di birre artigianali italiane, belghe e lambic

Rosario Restino Vice Fiduciario AIBES Campania

Luigi Sgaglione Consigliere Nazionale AIBES

Marco Triani Direttore Commerciale Italiana Liquori & Spiriti

ore 11,00

Crafty e craft: dicotomia birraria di un panorama in continua evoluzione e i nuovi scenari del movimento

ore 12,00

Movimento distillerie indipendenti artigianali Vs multinazionali e brand del mondo spirits. Chi vincerà? Nuovi scenari futuri

ore 13,00

Incontri AIBES: il Gin

ore 14,00

Nascita e consacrazione del movimento birrario italiano e la sua evoluzione in un contesto internazionale

ore 14,30

Territorio, eccellenze e modelli da seguire. Case History: Basque Moonshiners, microdistilleria dei Paesi Baschi

ore 15,30

Incontri AIBES: la Vodka

ore 16,00

No more excuses: the missing link between the past and the future of hospitality is the Italian craft ale

ore 17,00

Gin, il distillato del momento. Storia, processo produttivo e trend del momento. Principali differenze tra un prodotto industriale e uno artigianale

ore 18,00

Incontri AIBES: il Gin

L’EHMA A HOSPITALITYSUD CON I PRESTIGIOSI MANAGER DEGLI HOTEL DI LUSSO

HospitalitySud è evento ufficiale dell’EHMA European Hotel Managers Association, che organizzerà un incontro sul tema della formazione e della certificazione per eccellere nel Sud in ambito alberghiero con prestigiosi manager di hotel (Palmiro Noschese già Managing Director Italia di Melià Hotels International, Giuseppe De Martino General Manager The St. Regis Rome, Emiliano Fucarino Director of Operations Westmont Hospitality Group, Alessandro D’Andrea Direttore Generale Senato Hotel Milano, Andrea Prevosti General Manager Grand Hotel Parker’s Napoli, Antonio Melchiorre Direttore Hotel della Piccola Marina Capri, Paolo Bellè General Manager Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel, Valeria Fruscio General Manager Hilton Sorrento Palace) e la conduzione di Francesco Guidugli Presidente SOLIDUS – I professionisti dell’ospitalità italiana.

La dichiarazione di Palmiro Noschese Presidente Comitato Rapporti con le Istituzioni EHMA: “Il mercato immobiliare alberghiero in Italia è molto vitale, con investimenti record da parte di soggetti stranieri. Ciò è dovuto principalmente all’aumento costante negli ultimi 5 anni delle presenze di turisti in Italia, di cui la metà internazionali. Rispetto alle altre nazioni europee, però, la penetrazione delle grandi catene è minore e comunque si concentra nel segmento del lusso. Per quanto riguarda il Sud, la Costiera Amalfitana registra un’ottima performance. Lo sviluppo previsto dell’Aeroporto di Salerno rappresenterà una grande opportunità di crescita per la splendida Costa del Cilento. Il fatto che alcuni tour operator si dimostrino già interessati è un ottimo segnale”.

Le dichiarazioni dei protagonisti della conferenza di apertura di martedì 25 febbraio ore 09,30:

Giorgio Palmucci Presidente dell’Enit e di Confindustria Alberghi: “HospitalitySud è un momento importante tra gli albergatori e i servizi, perché è necessario per il funzionamento delle strutture che gestiamo. Peraltro, la presenza di un numero importante di convegni con professionisti dei vari settori è l’opportunità di incontrare esperti per risolvere la gestione del quotidiano delle nostre strutture e rende la manifestazione completa”.

Alessandro D’Andrea Presidente Nazionale ADA Associazione Direttori Albergo: “Sarà un onore non mancare all’appuntamento tra i più importanti per il Sud Italia dedicato all’ospitalità, nella prestigiosa location della Stazione Marittima di Napoli. La figura del direttore d’albergo vede chiaramente che le sfide del presente e del prossimo futuro sono importanti e non vanno assolutamente né sottovalutate né ritardate: l’hotellerie e l’extralberghiero registrano un aumento di domande, sia interne che internazionali, con un cliente sempre più attento ed esigente in materie come l’etica sociale, l’impatto zero e le tecnologie. Il turismo italiano deve quindi essere all’altezza delle destinazioni competitor per non rincorrere l’onda della contemporaneità, ma anzi cavalcarla, deve adoperarsi sempre di più anche per riqualificare le strutture e portarle agli standard europei e mondiali.

Cura del dettaglio, innovazione tecnologica e strutturale, ecosostenibilità e accessibilità sono i must richiesti dai clienti, sia italiani che stranieri; soprattutto le generazioni più giovani, dai Millenials ai Nativi Digitali, si aspettano che i servizi siano pensati secondo i valori del risparmio energetico, che le strutture siano immediatamente fruibili all’insegna della massima inclusione possibile sia verso l’utente che verso i dipendenti fragili, che sia evidente la politica del plastic-free e che l’internet delle cose agevoli il soggiorno con prestazioni smart ed easy.

Gli incentivi statali stanno agevolando questo processo di profonda riorganizzazione del quale tutti, operatori, proprietari, formatori ed istituzioni devono prendere atto. Ecco perché appuntamenti come quello di HospitalitySud sono ossigeno per il settore perché è dal confronto e dall’ascolto reciproco che direttori d’albergo, titolari, manager, consulenti e personale possono accrescere più velocemente competenze e visione”.

Giancarlo Carriero Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli: “Il boom turistico di Napoli e la crescita dei flussi nell’intera regione rendono interessanti gli investimenti nell’alberghiero e in altre attività turistiche, ristorazione in primis. I turisti, che stanno scoprendo la nostra città o che vi stanno tornando, richiedono servizi di qualità e, talvolta, di eccellenza. Su questo l’offerta alberghiera è ancora inferiore alla domanda e quindi notevoli sono le opportunità di investimento. Occorre coraggio da parte delle istituzioni cittadine e maggiore collaborazione da parte di quelle regionali e statali. La nostra Sezione Turismo ha già da tempo inoltrato la proposta di convertire a uso alberghiero realtà come l’ex Albergo Londres, delocalizzando il TAR e l’edificio militare situato sul molo San Vincenzo o almeno la gran parte di esso. Insieme alla straordinaria stazione della metropolitana in corso di realizzazione, al ridisegno dell’intera Piazza Municipio, alle presenze storiche (Teatro San Carlo in primis) e alle strutture alberghiere già realizzate o in corso di realizzazione nella zona, si rivitalizzerebbe una delle aree di maggiore interesse cittadino. Molti, poi, sono i rumors su investimenti nel centro storico e qui ci permettiamo di far notare che in tutte le città antiche del mondo è possibile coprire le corti interne dei palazzi magari con certe regole, ad esempio con solo vetro, realizzando così un aumento del volume utilizzabile nella sola zona hall-ristorazione, che spesso è l’unica vera chiave per una riconversione di fabbricati antichi a fini alberghieri, senza sconvolgere l’impianto architettonico preesistente. Il turismo è uno dei pochi settori in crescita nella nostra area e credo che il momento vada colto. Investitori e competenze ci sono, mettiamole in moto!”.

Antonio Izzo Presidente di Federalberghi Napoli: “Mettere il turismo al centro del dibattito è un merito importante di HospitalitySud, uno di quei momenti che invita a riflettere, a formarsi e a confrontarsi con tanti operatori dello stesso settore che spesso, purtroppo, non riescono a collaborare ed essere produttivi come potrebbero. Alcune volte si fa abuso dell’espressione “filiera turistica” eppure è proprio dalla filiera che si dovrebbe partire, come se si trattasse di tanti tasselli di un unico puzzle che, una volta completato con un’offerta complessiva adeguata e soddisfacente, può condurre a risultati ottimali. Un discorso che non riguarda solo il turismo tout court che, fortunatamente, negli ultimi anni sta andando piuttosto bene come dimostrato dai dati relativi alle percentuali di occupazione camere, ma che riguarda anche il settore congressuale che ha ancora ampi margini di crescita”.

Tra i Seminari da non perdere quelli dedicati all’innovazione da parte delle aziende espositrici:

– LA CENTRALITÀ DEL REVENUE MANAGEMENT PER OTTENERE IL MIX DISTRIBUTIVO IDEALE E RIDURRE IL PESO DELLE COMMISSIONI con Piergiorgio Schirru Vice Presidente di Blastness

– PROFIT MANAGEMENT. OTTIENI IL MASSIMO PROFITTO DAL TUO HOTEL con Giovanni Maugeri CEO Giovanni Maugeri Group, Esperto in Profit Management, consulente e formatore

– IL LINGUAGGIO PERSUASIVO NEL MARKETING TURISTICO (OLTRE LO STORYTELLING) con Marco Volpe Consulente e Formatore èdita

– COME SEMPLIFICARE I PROCESSI GIORNALIERI DELLA TUA STRUTTURA RICETTIVA GRAZIE AD UN SOFTWARE GESTIONALE con Michela Baldarelli Sales Manager e Nicoletta Buraglini Sales Representative di Slope

– NICCHIE DI MERCATO NEL TURISMO, UNA OPPORTUNITÀ PER VENDERE DI PIÙ con Giulio Gambardella Fondatore di Sales Blitz

– COME GARANTIRE E ASSICIRARE IL RISPARMIO ENERGETICO con Daniele Forni Chief Technology Officer di FIRE Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia

– DIGITAL TRAVEL: STRUMENTI E STRATEGIE PER GLI OPERATORI DEL TURISMO con Anna Bruno Giornalista di viaggio & Digital Travel Specialist

– APRIRE E GESTIRE UN B&B, AFFITTACAMERE, CASE VACANZA: ECCO COME FARE PER NON COMMETTERE ERRORI e LE PIATTAFORME ONLINE E I SOCIAL NETWORK PER GARANTIRSI PRENOTAZIONI CON LA DISINTERMEDIAZIONE con Agostino Ingenito Presidente ABBAC Associazione Bed&Breakfast e Affittacamere della Campania

– PERCHÉ DOVREI SCEGLIERE IL TUO HOTEL? QUESTA È LA DOMANDA CHE SI FANNO I TUOI POTENZIALI CLIENTI. SEI CERTO DI DARE LA RISPOSTA GIUSTA? e PERCHÉ TI ACCONTENTI DI VENDERE SOLO CAMERE: SCOPRI COME SFRUTTARE IL BUSINESS DEL TURISMO ESPERIENZIALE ATTRAVERSO SISTEMI DI VENDITA INNOVATIVI con Marco Massai Presidente Evols Gruppo TeamSystem

– LA GESTIONE TARIFFARIA TRA OTA, METASEARCH E BOOKING ENGINE. È ANCORA POSSIBILE E NECESSARIA LA PARITY RATE? con Gianni Filisdeo CEO Hotels Revenue

– DIGITAL MARKETING EXTRA ALBERGHIERO: COME ATTRARRE I TURISTI INTERNAZIONALI con Domenico Palladino Giornalista e consulente turistico

I seminari di aggiornamento organizzati per i propri associati e per i visitatori dalle Organizzazioni di Categoria, dagli Ordini e dalle Associazioni Professionali:

– TECNOLOGIA NELL’INDUSTRIA TURISTICA: NUOVE OPPORTUNITÀ a cura della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli

– OSPITALITÀ SOSTENIBILE a cura di Assosistema Confindustria e Associazione Italiana Confindustria Alberghi

– LA CUSTOMER EXPERIENCE DEL GLOBE SHOPPER INTERNAZIONALE a cura di Global Blue Italia in partnership con Le Chiavi d’Oro FAIPA

– LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE HOUSEKEEPING a cura di AIH Associazione Italiana Housekeeper

– MEETING DESIGN: UN FUTURO STRATEGICO PER GLI ALBERGATORI? a cura di Convention Bureau Napoli, Manageritalia Campania e MPI Italia Chapter con Mike Van Der Vijver Meeting Designer e Fondatore di MindMeeting

– NUOVI TREND ALBERGHIERI a cura di ADA Campania – Associazione Direttori Albergo

– COMPETENZE E MANAGERIALITÀ PER LO SVILUPPO DELL’HOTELLERIE NEL MEZZOGIORNO a cura di EHMA European Hotel Managers Association – Italian Chapter

– RISTORAZIONE E OSPITALITÀ a cura di AMIRA Napoli Campania – Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi

– IL GRANDE BARMAN MAESTRO DI OSPITALITÀ a cura di AIBES Campania – Associazione Italiana Barmen e Sostenitori

– LA CAMPANIA DEL VINO RACCONTATA DAI SUOI PROTAGONISTI a cura di AIS Campania Associazione Italiana Sommelier

– L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA E DELL’OSPITALITÀ a cura de Le Chiavi D’Oro FAIPA in collaborazione con Le Chiavi D’Oro Campania Felix

– TURISMO E INFORMAZIONE seminario con crediti formativi a cura dell’Ordine dei Giornalisti della Campania con la partecipazione degli imprenditori Salvatore Naldi e Domenico De Siano

– FAST & SMART, L’HOTELLERIE DEL NUOVO MILLENNIO seminario con crediti formativi a cura dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia

– L’ACCOGLIENZA COME FATTORE DI SVILUPPO DEL TURISMO seminario con crediti formativi a cura della Commissione Turismo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Presentazione di Rapporti nel programma dei lavori:

– Marco Malacrida Fondatore Italia Hospitality illustrerà “I trend evolutivi della domanda: le grandi opportunità della Campania”; infatti, risulta strategico il posizionamento della Campania nello scenario attuale, alla luce delle vicende legate al Coronavirus, in quanto occorrerà lavorare sui mercati prossimali, in primis la domanda europea, disorientata e quindi da acquisire con azioni di marketing mirate;

– Antonio Preiti Fondatore di Sociometrica presenta il “Rapporto sulla percezione di Napoli e provincia dalle recensioni dei viaggiatori su TripAdvisor”;

– Antonella Bertossi Partner Relationships & Marketing Manager Global Blue Italia, società leader per il servizio Tax Free Shopping, presenta i dati per la destinazione Napoli secondo l’Osservatorio sul Turismo firmato Global Blue e Federturismo Confindustria (il Tax Free Shopping in Italia nel 2019 ha registrato una crescita a doppia cifra: +16% rispetto al 2018, un aumento trainato non solo dalle destinazioni italiane più tradizionali, come Milano, Roma, Firenze e Venezia, ma anche da quelle meno note ai Globe Shopper, ma con un grande margine di sviluppo, come Napoli).

Ospite ufficiale alla Conferenza di apertura di martedì 25 febbraio ore 09,30 alla quale partecipano in via straordinaria gli studenti del Corso di Laurea in Hospitality Management dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”:

– Ruohan Wang Presidente Land&Sky Group la più grande catena di agenzie di viaggio cinese in Italia con 11 filiali nelle principali città e un volume d’affari di 30 milioni all’anno

Nel parterre dei 120 relatori:

– Giorgio Palmucci Presidente dell’Enit e di Confindustria Alberghi

– Alessandro D’Andrea Presidente Nazionale ADA Associazione Direttori Albergo

– Giancarlo Carriero Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli

– I Presidenti delle Federalberghi: Antonio Izzo (Napoli), Luca D’Ambra (Ischia), Sergio Gargiulo (Capri), Roberto Laringe (Campi Flegrei), Rosita Matrone (Pompei), Adelaide Palomba (Costa del Vesuvio)

– Ciro Fiola Presidente Camera di Commercio di Napoli

– Pietro Spirito Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

– Rosanna Romano Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo Regione Campania

– Vincenzo Schiavo Presidente Confesercenti Campania

– Ottavio Lucarelli Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania

– Barbara Casillo Direttore Generale Confindustria Alberghi

– Matteo Nevi Direttore Generale Assosistema Confindustria

– Leonardo Di Mauro Presidente Ordine dei degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia

– Vincenzo Moretta Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

– Valentina Della Corte Coordinatore Corso di Laurea in Hospitality Management Università degli Studi di Napoli “Federico II”

– Palmiro Noschese Presidente Comitato Rapporti con le Istituzioni EHMA

– Francesco Guidugli Presidente SOLIDUS – I professionisti dell’ospitalità italiana

– Giuseppe Bussetti Presidente ADA Campania – Associazione Direttori Albergo

– Mauro Di Maio Presidente Le Chiavi d’Oro FAIPA

– Mariagrazia Cicerone Presidente Campania AIH Associazione Italiana Housekeeper

– Dario Duro Fiduciario AMIRA Napoli Campania

– Luigi Gargiulo Fiduciario AIBES Campania

– Nicoletta Gargiulo Presidente AIS Campania

– Agostino Ingenito Presidente ABBAC

– Alfonso Cascella Past Vice Presidente AIBES Nazionale

– Ettore Diana Campione Mondiale Barman Iba Pechino 2012

– Gennaro Schiano Campione Italiano 2018 AIBES e rappresentante italiano al “World Cocktail Competition” Cina 2019

– Raffaele Beato Direttore Generale Ente Sviluppo Agricolo della Regione Campania

– Nicola Caputo Consigliere del Presidente della Regione Campania per agricoltura, affari europei e relazioni internazionali

– Antonio Limone Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Gli studenti del Corso di Laurea in “Hospitality Management” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” somministreranno ai visitatori un Questionario su “I profili imprenditoriali nell’hospitality management”, che ha l’obiettivo di evidenziare il legame tra i differenti profili imprenditoriali e l’impatto che questi tratti hanno non solo sulla performance aziendale, ma anche sulle capacità di networking delle aziende e sulle capacità di generare cambiamenti in settori ipercompetitivi come quello turistico.

A tal fine, la rilevazione agli imprenditori/manager delle aziende presenti a HospitalitySud, da parte degli studenti del Corso in Hospitality Management, mira a cogliere quali sono i profili prevalenti che hanno poi generato il vantaggio competitivo sostenibile.

L’indagine è promossa dal Corso di Laurea in Hospitality Management (Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e coordinata dalla Prof.ssa Valentina Della Corte.

