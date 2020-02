Guasto improvviso a Capri: stop al servizio idrico fino alle 13:30

A causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 09:30 alle 13:30 di giovedì 20 febbraio 2020, nelle seguenti zone del comune di Capri: Via Provinciale Marina Piccola, Via Torina, Via Provinciale Anacapri, Via Aiano di Sopra, Via Aiano di Sotto, Via Crotta delle Ferci, ed in tutte le traverse della zona