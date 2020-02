Grave incidente in autostrada dopo Vietri sul Mare: veicolo incendiato – Esclusiva Foto e Video

Grave incidente sull’autostrada A1 Salerno – Napoli. Da pochi istanti un incidente sull’autostrada A1 Salerno – Napoli ha costretto gli automobilisti ad un brusco rallentamento dopo Vietri sul Mare.

Non siamo a conoscenza della dinamica dell’incidente, ma possiamo constatare la presenza di un veicolo in fiamme e un altro distrutto. Intervenuti Vigili del fuoco e autorità competenti per gestire le code chilometriche che si stanno creando nei pressi di Cava de’ Tirreni.