Grandi numeri per la Sorrento – Positano. Già stabilita una nuova data nel 2020

Il 6 dicembre l’edizione 2020 della Panoramica di 27 km e l’Ultramarathon di 54 km Le cifre dell’impatto economico: 740mila euro sul territorio, oltre 6.000 visitatori.

Il Sindaco Cuomo: “Puntare sulla manifestazione una scommessa vinta”.

Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense di 27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il 2021 si prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo per una penisola sorrentina e amalfitana che si è completamente risvegliata destagionalizzando il turismo.

“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot promozionale per tutto il territorio ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione quando decidemmo di investire su questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la città di Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola”. Una Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso agli organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna sempre migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al territorio”.

Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in più sul territorio in modo da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari”.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire in Costiera e il 2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”