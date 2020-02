Gragnano, non ce l’ha fatta Tonino Cesarano: l’imprenditore era stato investito due mesi fa

Non ce l’ha fatta Tonino Cesarano. L’imprenditore di Gragnano era stato investito circa due mesi fa proprio nei pressi del pastificio dove lavorava. Aveva 65 anni ed era ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cardarelli di Napoli da dicembre scorso.

Era stato travolto da un’auto proprio in via Salette, zona trafficata da persone che si dirigono nei vari pastifici presenti. Un impatto davvero violento. Proprio l’uomo al volante del mezzo aveva allertato i soccorsi: i sanitari del 118 avevano già riscontrato condizioni gravissime di Cesarano. In questi mesi in città le speranze erano forti e nessuno voleva rassegnarsi a questo tragico epilogo. Purtroppo nella giornata di ieri la tragica notizia.

Ora sarà il magistrato di turno a stabilire se effettuare autopsia oppure no.