Gragnano. Edificio demolito e due famiglie con nove figli sgomberati – video esclusivo

Il video in esclusiva della demolizione di una palazzina a Gragnano, dove sono state sgomberate due famiglie. La vicenda risale a ieri, quando le forze dell’ordine hanno predisposto il sequestro dello stabile con provvedimento di demolizione.

L’edificio, dichiarato abusivo dal Tribunale di Torre Annunziata, è stato dunque abbattuto lasciando due famiglie senza dimora. Una vicenda davvero spiacevole se si considera che le famiglie erano composte da due coppie con un totale di nove figli.

Ma non finisce qui la vicenda demolizioni e abusivismo. Altre famiglie, infatti, a breve resteranno senza casa in tutta la zona dei Monti Lattari visto il rigido calendario delle demolizioni che, solo a Sant’Antonio Abate, prevede l’abbattimento di diversi stabili per circa 600 famiglie.

Numeri imponenti anche per Lettere e Casola, mentre a Castellammare due sono le zone interessate: quella attorno agli scavi dove è sorto un pezzo di città abusivo, non condonabile e la periferia a nord di Castellammare.