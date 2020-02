Gli atleti ragazzi vietresi, della società” Thunderkick” fanno il pieno di medaglie

Ottima prestazione dei ragazzi di Vietri sul Mare che si sono fatti valere a al Palazzetto dello Sport di Giugliano nel Trofeo Dicearchia SPECIALITÀ POOMSAE. I ragazzi vietresi, della società” Thunderkick”

con i coach: Picardo Antonio, Avallone Luisa, Linguadoca Giovanni, tornano a casa con 15 ori, 7 argenti, 10 bronzi e 2 coppe società. Ma ecco nel dettaglio i vincitori

– ORO D’Addeo Federico (2013) esordienti B 4 direzioni

– ORO Avallone Armando (2013)

Esordienti B 1 forma

– ORO Diodato Francesco Pio (2012) esordienti A 2 forma

– ORO D’Amico Pasquale (2010) cadetti B 1 Forma

– ORO Pugliese Christian(2010)

Cadetti B 2 Forma

– ORO Mandile Annapia (2009)

Cadetti B 3 forma

– ORO Armenante Sabato (2010)

Cadetti B 5 forma

– ORO D’Addeo Maria (2008)

Cadetti A 4 direzioni

– ORO D’Amico Miriam (2006)

Cadetti A 1 Forma

– ORO Coppia Mista 4 direzioni:

D’Addeo Maria, Niane Samba

– ORO Coppia Mista 3 forma:

Picardo Beatrice, Martino Antonio

– ORO Coppia Mista 5 forma:

Carino Miriam, Rumolo Davidemaria

– ORO Trio 4 direzioni:

D’Addeo Maria, De Simone Gabriel, Rocciola Giuseppe

– ORO Trio 1 forma:

D’Amico Miriam , Niane Samba, Fortunato Fabio

– ORO Trio 7 forma:

Diodato Antonio, Marasco Diego, Rumolo Davidemaria

– ARGENTO coppia Mista 1 forma:

D’Amico Miriam, Fortunato Fabio

– ARGENTO Coppia mista 6 forma:

Grippino Mariagrazia(sede di Angri), Marasco Diego

– ARGENTO Trio 6 forma:

Grippino Mariagrazia (sede di Angri), Picardo Beatrice, Catino Miriam

– ARGENTO Avallone Francesco (2009) Cadetti B 3 forma

– ARGENTO Marasco Diego (2006) cadetti A 6 forma

– ARGENTO Rocciola Giuseppe (2005)

Junior 4 direzioni

– ARGENTO Imperato Manuela (2002)

Senior 7 forma

– BRONZO Luigi Alfonso Di Lieto (2012) esordienti A 1 forma

– BRONZO Barbato Luigi (2009) cadetti B 4 direzioni

– BRONZO Prete Angelo (2009)

Cadetti B 6 forma

– BRONZO Diodato Antonio (2007)

Cadetti A 7 forma

– BRONZO CatinO Miriam (2003)

Junior 5 forma

– BRONZO Picardo Beatrice (2004)

Junior 6 forma

– BRONZO Rumolo Davidemaria (2005)

Junior 7 forma

– BRONZO Tedesco Francesco Pio

Senior 8 forma

– BRONZO Coppia Mista 7 forma:

Attianese Filippo, Imperato Manuela

Ottima prestazione poi del piccolo atleta D’Amico Pasquale, il primo in assoluto della società a competere nella categoria freestyle 9/13 anni, senza distinzione di cinture.

Alla sua prima esperienza conquista la medaglia di bronzo

– Bene anche Crimaldi Giacomo, Pinto Manuel, Napoli Michele che purtroppo non sono riusciti ad arrivare a podio. Con i ragazzi di Vietri hanno gareggiato anche dei ragazzi di Angri, con i coach: Polese Giovanna, Serrapica Chiara

i quali hanno rimpinguato il bottino delle medaglie.

– ORO Grippino Mariagrazia junior

6 forma

– ORO Coppia Mista 1 forma:

Mudu Mariagrazia, Di Giovanni Massimo

– BRONZO Mudu Mariagrazia cadetti a 2 forma

– BRONZO Di Giovanni Massimo cadetti a 1 forma

– BRONZO Quaglini Nino cadetti B 4 direzioni

– Bene anche Mudu Edoardo che per poco non riesce a salire sul podio

Antonio Di Giovanni