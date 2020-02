Per gli amanti dei sapori decisi e particolari nasce la mozzarella con il cuore di Nutella

E’ proprio vero quando si dice che in cucina tutto è permesso e che bisogna sperimentare nuovi sapori? Siamo veramente pronti ad assaggiare cose nuove e fuori dai soliti gusti? Quel che è certo è che di fronte ad esperimenti culinari azzardati, dopo un primo momento di perplessità e diffidenza, nasce spontanea la curiosità di voler almeno provare un cibo finora sconosciuto. E chissà se sarà così anche per la mozzarella alla Nutella. Avete capito bene. E’ chiaro che per i campani, produttori della miglior mozzarella, si tratta di un connubio improbabile. Eppure qualcuno ha voluto sperimentare l’unione del dolce al salato. La mozzarella dal cuore di Nutella è nata in un caseificio di Martina Franca e come concetto ricorda quello dello burrata, ovvero una sfoglia di pasta filata di mozzarella all’esterno ed un ripieno della famosa crema alle nocciole. Può essere mangiata calda ricordando il gusto del latte e cacao, oppure fredda per sentire ancora di più il contrasto di sapori. Sicuramente un’idea innovativa, sul gusto non possiamo pronunciarci fino a quando non avremo l’occasione di assaggiarla.