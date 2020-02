Giugliano in lutto per la 34enne Lorena Di Marino, sconfitta dalla malattia. Lascia un figlio di soli 2 anni

Giugliano. Lorena Di Marino ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è volata in cielo questa notte. Aveva appena 34 anni, un marito che amava ed un figlio di soli 2 anni che non potrà veder crescere. Era un avvocato, conosciuta e benvoluta da tutti, sempre col sorriso sulle labbra nonostante la prova che stava affrontando. Era un’ambientalista Lorena e nel 2014 aveva organizzato nella sua città una manifestazione contro i roghi tossici.

Nello scorso mese di dicembre, quando mancavano pochi giorni al Natale, Lorena era stata ricoverata nuovamente per la metastasi al cervello. Sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico nel tentativo di strapparla alla morte, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed oggi arriva la notizia della sua dipartita.

Non ci sono parole per commentare la morte di una persona così giovane, che aveva ancora tante cose da fare, tanti sogni da realizzare. Ci stringiamo con affetto alla famiglia di Lorena in questo momento di immenso dolore.