Il Sorrento atteso alla prova verità per conquistare tre punti utili alla corsa play- off , e per alimentare chances

primato dopo il passo falso del Bitonto. Sarà una super sfida quella che domenica alle 14.30 vedrà sfidarsi al “Monterisi” Audace Cerignola e Sorrento, rispettivamente quarta e terza forza del Girone H di Serie D. Un match importante quello della 25° giornata di campionato, sul quale è ricaduta la scelta della Lega Nazionale Dilettanti per la trasmissione televisiva in diretta, che andrà in onda su Sport Italia, al canale 60 del digitale terrestre.