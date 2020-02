Giovedì Macron a Napoli anche per Eduardo, una quesione di cuore.

Giovedì 27 febbraio il Presidente transalpino Emmanuel Macron sarà a Napoli per il vertice bilaterale Italia – Francia, incontrerà a Palazzo Reale il Primo Ministro Giuseppe Conte e il Presindente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi farà tappa a “casa Eduardo“ vale a dire al”Teatro San Ferdinando”, al suo fianco forse ci sarà anche la Première dame di Francia, Brigitte Macro, visita a cui tiene particolarmente il Presidente Francese come ha ribadito anche al Mattino (ediz. del 25 febbraio 2020): “Eduardo è un autore a me particolarmente caro perché ho incontrato mia moglie grazie a lui, quando da ragazzo stavo recitando “L’Arte della commedia”.

a cura di Luigi De Rosa