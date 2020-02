Giovanni Maldacea da Amalfi attacca la funivia: lettera a Positanonews

Giovanni Maldacea da Amalfi attacca la funivia. Di seguito la lettera mandata sul gruppo Facebook di Positanonews:

Leggo con disappunto dell’accordo raggiunto tra i Sindaci della costiera amalfitana e la Regione Campania per la realizzazione di una funivia Agro Nocerina. Mi rivolgo a questo gruppo per venire a conoscenza se vi piace questa iniziativa e a cosa servirebbe questa opera faraonica e a chi serve?Certamente il turista che arriva in auto non penso che la lasci la sua auto a Nocera e poi prendere la funivia….il traffico non diminuirà comunque quindi non sarebbe più giusto provvedere a fare dei lavori sulla SS163 e sulla Chiunsi?I bus turistici i NCC le auto private comunque useranno le strade.Ancora mi e vi chiedo qual’è lo scopo di questa funivia?Avremo un nuovo tipo di turisti?E quello che mi meraviglia ,ma non troppo,il silenzio dei consiglieri Torre e De Luca.Maliziosamente potrei dire che non si esprimono per non inimicarsi il presidente De Luca….e i componenti di AMALFI 2020 a guida democratici come mai non si esprimono?