Il 21 febbraio di ogni anno in tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche. In Campania l’appuntamento è oggi alle ore 11:30 presso il Musap (Museo Artistico Politecnico) in Piazza Trieste e Trento al civico 48, Napoli.Durante l’incontro che si terrà nelle sale del Musap il ricco programma di eventidi di quest’anno sarà illustrato a giornalisti e visitatori, in seguito, si terrà una tavola rotonda con i direttori delle più importanti realtà museali campane su temi quali tutela del patrimonio e turismo sostenibile. Nel pomeriggio invece si entrerà nel vivo della manifestazione con il primo evento gratuito, una visita al tratto storico della città compreso tra Pizzofalcone e le rampe di Lamont Young, l’appuntamento per tutti in questo caso, è in Piazza Plebiscito alle ore 15.30. La vetrina di tutti gli eventi che le guide turistiche abilitate cureranno nei giorni 21 e 29 febbraio e 1° marzo 2020, con l’eccezione di poche iniziative che, per motivi organizzativi, si svolgeranno il 22 o il 23 febbraio è consultabilesulla pagina https://giornatadellaguidaturistica.info/2020-3/.

Vi ricordo che grazie a quest’iniziativa le Guide turistiche abilitate, facenti parte di associazioni locali, metteranno la propria professionalità a disposizione del pubblico, offrendo visite guidate gratuite a istituti e luoghi della cultura. Si focalizzerà l’attenzione su monumenti molto noti ma anche su beni poco conosciuti ed aperti eccezionalmente ai visitatori, con l’intento di divulgare la conoscenza di siti non oggetto dei grandi flussi turistici. Alcune iniziative potranno essere volte alla raccolta di offerte libere per il restauro di beni o per persone in difficoltà.

Quest’anno la manifestazione sarà dedicata a Marcella Bagnasco, scomparsa nel 2019: donna colta e appassionata, socia fondatrice e per molti anni presidente di ANGT, è sempre stata fiera sostenitrice di tutte le manifestazioni che danno risalto alla figura professionale della guida turistica abilitata.

a cura di Luigi De Rosa

info www.musapnapoli.it ; giornatadellaguidaturistica.info