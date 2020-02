Ginnastica Ritmica, ad Eboli 5° posto interregionale per Juvenilia Cava dè Tirreni dopo l\'argento di Bari

Dopo la seconda prova della regular season Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica, il PalaSele di Eboli ha ospitato anche la seconda prova del campionato di Serie C ZT5 dei piccoli attrezzi della Federazione Ginnastica d’Italia, riservata a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’organizzazione è stata affidata anche in questa circostanza alla società Evoluzione Danza di Angri, che ha confermato di possedere uno staff di elevato standard qualitativo, sufficientemente rodato ormai per grandi eventi ginnici, come la segreteria di gara curata da Enzo Tais e Annalisa Terzo. La pubblicazione in tempo reale dei punteggi e delle classifiche parziali, sui due ledwall predisposti a completare la scenografia dell’impianto, ha consentito al pubblico presente di seguire con interesse la competizione. Numerose le società campane ma, purtroppo, nessuna di esse è riuscita a salire sul podio della gara vinta dalla Doria Gym di Lecce. Al 5° posto troviamo la Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota, al 7° Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo, al 10° Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara, all’11° Evoluzione Danza Angri di Rositza Ivanova, al 12° Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, al 14° D&G Metelliana di Daniela Iantorno, al 16° Partenope Napoli di Daniela Della Bruna, al 17° Floros Salerno di Rosa Pierri, al 18° Arkè Salerno di Sabetta Costanza, al 20° Sincronia Vomero Napoli di Simona Scalella.

A premiare le squadre salite sul podio hanno provveduto il Vicepresidente nazionale Rosario Pitton, il Consigliere del C.R. Campania Antonio Magliano e la Presidente della società organizzatrice Colomba Cavaliere. Appuntamento all’8 marzo a S. Giorgio a Cremano (NA), sempre con Evoluzione Danza in cabina di regia, per la terza e conclusiva prova del campionato.