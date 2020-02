GATTUSO SHOW IN CONFERENZA STAMPA PRIMA DELL’ANTICIPO CONTRO IL TORO

“La squadra era molto stanca dopo il Barcellona, ieri abbiamo lavorato in palestra per farli recuperare, domani chi scenderà in campo deve stare al 100% mentalmente e fisicamente”. lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla viglia della sfida contro il Torino.

Gattuso ha parlato dello stesso livello di intensità tra Barcellona e Torino: “Non so come far avere gli stessi stimoli alla squadra. Me lo chiedo spesso. Provo a prepararla bene e a provo a entrare in testa giocatori. Se domani pensiamo a quello che abbiamo fatto con il Barcellona non va bene, quello è passato ora si pensa a Belotti, Zaza, Ansaldi, N’Koulou. Il Torino non vince da tempo ma ha giocatori importanti. Nel calcio di oggi si vede che difficilmente le squadre riescono a d affrontare 10-15 partite con la stessa intensità, mentalità, voglia, passione. Se dopo la Champions pensiamo che siamo diventati Brad Pitt non va bene, i giocatori devono pensare di essere brutti, come me”.