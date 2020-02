Gattuso: “col Brescia sarà battaglia”.

A meno di una settimana dall’appuntamento con la Champions, sale l’adrenalina Barcellona per i tifosi del Napoli, pronti ad accogliere Messi e i compagni al San Paolo martedì prossimo alle 21. A tal proposito, nel pomeriggio di oggi Gattuso ha espresso la sua perplessità nella consueta conferenza stampa del pre partita, in vista dell’anticipo della 25° giornata di campionato, che vede la squadra partenopea affrontare il Brescia domani sera alle 20:45. Il tecnico ha chiesto ai ragazzi di concentrarsi su ogni singola partita, definendo “partita trappola” quella con la squadra di Balotelli: un match apparentemente facile per il grande divario tra le due compagini e proprio per questo potrebbe essere sottovalutato ed affrontato con superficialità. Eludendo qualsiasi tipo di provocazione, su Allan con il quale dice di aver chiarito, sulle multe che sarebbero ormai acqua passata e sul presunto dualismo tra i portieri, Gattuso preferisce soffermarsi su altri aspetti: domani scenderà la squadra che sta meglio perché con le “piccole” si sono già persi 20 punti.