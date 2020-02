GAETANO SALVEMINI STORICO D’EUROPA. CONVEGNO AL DELLE ROSE

Nell’ambito del ciclo di manifestazioni del liceo Salvemini 2020 doppio appuntamento :

Venerdi 21 febbraio a Sorrento l’incontro con lo scrittore Rosario La Rossa e

Sabato 22 a Piano il convegno di studi su Gaetano Salvemini

Due nuove iniziative in calendario per le celebrazioni del “Salvemini 2020”, il 50esimo anniversario dalla fondazione del Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini al servizio dei giovani della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri.

Si terrà venerdi 21 febbraio a partire dalle ore 19 alla Libreria Tasso a Sorrento (Piazza A. Lauro, 18) il primo incontro sulla letteratura contemporanea del ciclo itinerante “Biblioteca Salvemini” con l’autore e attivista civile, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, Rosario La Rossa, collaboratore con quotidiani nazionali come La Repubblica e il Fatto Quotidiano e cugino di Antonio Landieri, vittima innocente di camorra ucciso durante la faida di Scampia.

Lo scrittore incontrerà il pubblico in una conversazione aperta che partirà dalle sue ultime opere di narrativa per poi discutere e analizzare esempi concreti di cittadinanza attiva e lotta all’illegalità sul territorio nazionale.

Sabato 22 febbraio dalle ore 10.30 al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento (Via delle Rose, 25), si svolgerà invece il convegno di studi “Gaetano Salvemini, storico d’Europa” per riscoprire e diffondere il pensiero e l’opera del filosofo e storico, morto a Sorrento nel 1957, da cui l’Istituto scolastico ha tratto la propria intitolazione.

Interverranno, con le loro relazioni, lo storico della Fondazione Rossi – Salvemini Mirko Grasso, il Direttore del Centro Studi Gaetano Salvemini Gianmarco Pondrano Altavilla e il Segretario Generale della Società Magna Grecia Fabrizio Vistoli.

“Dopo l’apertura dell’anno celebrativo con le prime emozionanti manifestazioni dello scorso mese di gennaio – dichiarano il Presidente del Comitato Organizzatore Salvemini 2020 Gianluigi Cioffi Stinca e il Dirigente Scolastico Patrizia Fiorentino – il programma del cinquantenario entra ora nel vivo con una carrellata di iniziative che si muovono in un continuo rimando tra attualità, testimonianze e riflessioni sul futuro dei giovani e di noi tutti.

Gli appuntamenti calendarizzati per questo febbraio ne sono un esempio plastico.

Avremo modo di ospitare uno scrittore come Rosario La Rossa contemporaneo e impegnato socialmente, come ha avuto modo di apprezzare anche il Presidente della Repubblica Mattaralla, faremo doverosamente conoscere la figura di Gaetano Salvemini agli oltre mille studenti del Liceo e insieme ne riscopriremo l’intensa attualità del pensiero antifascista.

Più avanti invece, parleremo di Europa ed economia con Carlo Cottarelli, ripercorreremo una pagina di storia con un testimone napoletano della Shoah come Mario De Simone e infine riapriremo le porte di Meet Your Future, la nostra piccola fiera dell’orientamento universitario, grazie all’impegno dell’Associazione degli Ex studenti”.