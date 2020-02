Furore. Frattura al braccio per Raffaele Ferraioli. Marchese “Sta bene”

Furore, Costiera Amalfitana. Frattura al braccio per Raffaele Ferraioli. “Ho ricevuto moltissime telefonate per conoscere le condizioni fisiche di Raffaele Ferraioli. Con molto piacere riferisco che sta bene, ha riportato solo una frattura al braccio. A nome del gruppo politico ‘Furore nelle tue mani’ auguro alla maestra Francesca ed al prof. Raffaele Ferraioli una pronta guarigione”. A dirlo Antonella Marchese, capogruppo di minoranza nel Paese della Costa d’Amalfi. Ferraioli è stato Sindaco per oltre trent’anni e Presidente della Comunità Montana della Costiera Amalfitana.