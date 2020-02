Furore. Cade masso al Fiordo, sfiorata ciclista partita da Positano per la Costa d’ Amalfi. A quando il risanamento?

Furore, Costa d’ Amalfi Disavventura in Costiera Amalfitana per una ciclista che ha rischiato di essere investita da un grosso masso franato dalla parete rocciosa. Da Positano verso Salerno, subito dopo Furore, la ciclista stava percorrendo la strada statale 163 quando all’improvviso ha dovuto frenare per evitare di essere colpita dal masso.

Solo per un attimo è stato evitato l’impatto che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Fortunatamente solo tanta paura per la ciclista che ha vissuto questa brutta esperienza.

La vicenda , riportata da Lira TV, è avvenuta questa mattina, e fa tornare alla ribalta la vicenda del Fiordo di Furore, chiuso oramai da anni, con un’ordinanza del Comune di Conca dei Marini. Sono stati investiti già milioni di euro e non si riesce a far nulla per risanarlo.

Una situazione assurda