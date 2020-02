Funivia dall’Agro Nocerino Sarnese alla Costa d’ Amalfi. Il sindaco De Lucia di Positano “C’è aria di carnevale, difenderemo la Costiera con tutti i mezzi” A Palazzo Santa Lucia a Napoli, con il Presidente della Regione Campania VINCENZO DE LUCA alcuni Sindaci della Costiera Amalfitana hanno firmato il protocollo d’ intesa per il finanziamento della progettazione della FUNIVIA che dall’ Agro Nocerino Sarnese portera’ in Costiera Amalfitana. La funivia partendo da Angri arriverebbe fino a Tramonti nei due versanti della provincia di Salerno . Oltre a questo progetto si parla di gallerie dappertutto, fra cui qualcuno parla anche di Tramonti Cava de Tirreni. Ma per la funivia si è arrivati fino a un protocollo d’intesa. Ma non tutti sono d’accordo “Resto basito, forse è l’aria di carnevale più che quella elettorale che spinge a queste scelte – dice il sindaco di Positano Michele De Lucia -, sono interventi stravolgenti, noi difenderemo la Costiera con tutti i mezzi”