Forlì. Teatro Diego Fabbri. Samantha Cristoforetti presenterà il suo “ᴅɪᴀʀɪᴏ ᴅɪ ᴜɴ’ᴀᴘᴘʀᴇɴᴅɪsᴛᴀ ᴀsᴛʀᴏɴᴀᴜᴛᴀ”, edito da La Nave di Teseo.

Articolo di Maurizio Vitiello – Samantha Cristoforetti a Forlì per raccontare il suo viaggio nello spazio, mercoledì 19 febbraio, alle 17, al Teatro Diego Fabbri di Forlì.

Bella presenza spaziale a Forlì.

Samantha Cristoforetti sarà la protagonista – mercoledì 19 febbraio 202, alle ore 17, presso il Teatro Diego Fabbri (a Forlì, in Corso Diaz 47) – del secondo appuntamento degli “Incontri con l’Autore”.

Giunta alla sua XXV edizione, la rassegna organizzata della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è una delle iniziative culturali di maggior longevità – oltre che rilievo e apprezzamento – della città di Forlì.

Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea, presenterà il suo “ᴅɪᴀʀɪᴏ ᴅɪ ᴜɴ’ᴀᴘᴘʀᴇɴᴅɪsᴛᴀ ᴀsᴛʀᴏɴᴀᴜᴛᴀ”, edito da La Nave di Teseo.

Con la Spedizione 42/43 del 2015 la Cristoforetti ha detenuto a lungo sia il record europeo, sia il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni) e nel suo libro condivide col lettore la sua incredibile vita in orbita, dai grandi avvenimenti alle piccole sfide quotidiane.

… la piccola finestra alla mia sinistra inizia ad annerire all’esterno, mentre sfumature di arancio fiammeggiante ci danzano intorno.

Le molecole d’aria ionizzate, che si avviluppano, bloccano le comunicazioni radio: proprio prima del nostro ritorno tra i terrestri, il cordone ombelicale virtuale, che ci ha tenuti connessi con il Controllo missione di Mosca, è reciso.

È quasi una nuova nascita: emergeremo dal plasma tra pochi minuti, si aprirà il paracadute, entreremo in contatto con gli elicotteri militari russi di ricerca e soccorso già in volo sulla steppa del Kazakistan.

Se tutto andrà bene, rinasceremo come terrestri. Per 200 giorni siamo stati esseri umani extraterrestri, in orbita a 400 km di quota a bordo della Stazione Spaziale internazionale …

Ingresso ibero fino all’esaurimento dei posti in teatro.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello