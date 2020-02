Fondazione Ravello. Oggi alle 13 c’è stata a Salerno la prima seduta con la neo commissaria Alberina Bove. Di Martino “Intesa su modifiche Statuto” La seduta del Consiglio Generale d’Indirizzo della Fondazione Ravello si è tenuta oggi in Provincia di Salerno. E’ la prima post Felicori, con la nuova commissaria Almerina Bove, avvocato vice capo di Gabinetto della Giunta regione Campania, con lei anche Giuseppe Testa, avvocato capo dell’Avvocatura regionale; Mario Vasco, dirigente dell’Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate e Raffaele Balsamo, dirigente di Staff; per il Comune dicon il sindaco Di Martino , l’avvocato Paolo Imperato e l’ex ragioniere comunale Michelangiolo Mansi; per la Provincia di Salerno il presidente Michele Strianese e Ciro Castaldo, dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali. Presente anche Ermanno Guerra il segretario della Fondazione. “Abbiamo presentato le nostre ipotesi di modifica – dice Di Martino -, in modo da poter poi lavorare velocemente”