Fondazione Ravello, il neo commissario Almerina Bove: “Lavorerò in sintonia con le istituzioni. Risultati entro un mese” – ESCLUSIVA

Abbiamo avuto il piacere di intervistare il neo commissario della Fondazione Ravello, Almerina Bove, che con grande gentilezza e professionalità ha dedicato parte del suo tempo ad illustrare in esclusiva i suoi progetti. Tanto entusiasmo per lei dopo quest’incarico prestigioso che le è stato affidato proprio in settimana.

“Ufficialmente la nomina mi verrà consegnata nella giornata di lunedì. Entro un mese voglio far tornare la Fondazione alla normalità”, ci ha confessato. “La mia intenzione è trovare una soluzione equilibrata e condivisa per quanto riguarda le modifiche statuarie.

Vorrei che la Fondazione Ravello riuscisse ad arrivare a quel punto di equilibrio necessario che le permettesse di funzionare al meglio, considerando il discorso della gestione commissariale. E’ un momento patologico dell’Ente e io cercherò di trovare soluzioni il più presto possibile. Spero di ottenere risultati entro un mese.

Amo Ravello – ha continuato – e quest’estate spero di essere una delle tante persone che godono le bellezze del posto, a prescindere dal ruolo di commissario. La mia intenzione è quella di lavorare al meglio per la Fondazione e far sì che funzioni del tutto. Mi metterò al lavoro, da lunedì, in sintonia con tutti gli altri Enti per arrivare ad uno statuto che renda più funzionale la Fondazione stessa”.

