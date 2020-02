Fondazione Ravello, mercoledì nuovo CDI: annunciate le nomine della Provincia di Salerno

E’ stata ufficializzata la data del nuovo Consiglio d’Indirizzo per quanto riguarda la Fondazione Ravello. Dopo la notizia della nomina di Mauro Felicori per altri due mesi, lo stesso ha fissato la data di mercoledì 12 febbraio, ore 14, per approvare lo statuto.

Si riuniranno, quindi, alla Sala Frau di viale Wagner: Michele Strainese, presidente, Ciro Castaldo, dirigente del settore pianificazione strategica e sistemi culturali (entrambi nominato con decreto dello scorso 7 febbraio); poi troveremo Almerina Bove, vice gabinetto del Presidente; Mario Vasco, dirigente dell’ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate; Giuseppe Testa, avvocato capo dell’Avvocatura Regionale; Raffaele Balsamo, dirigente di Staff; Michelangiolo Mansi e Paolo Imperato, nonché il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino.

Successivamente si procedere a nominare il Consiglio d’Amministrazione.

Proprio il sindaco di Ravello, Di Martino, non sia rimasto contento, per usare un eufemismo, della notizia della convocazione per mercoledì prossimo. Lo stesso si domanda: “Un Commissario convoca un CDI, ma se c’è il CDI perché c’è il Commissario? Un’altra dimostrazione di muscoli della Regione Campania che intanto regala alla Costa d’ Amalfi funivie e gallerie?”.