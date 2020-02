Ravello, Costa d’ Amalfi. Fondazione Ravello. Felicori va a casa e viene nominata Almerina Bove. Di Martino “Passata la nostra linea, ora al lavoro”. Sembra esserci uno spiraglio di luce nella vexata questio della Fondazione Ravello in Costiera amalfitana. Al di là dei giudizi di merito lo scontro col commissario nominato da De Luca a Napoli per la Regione Campania e l’amministrazione comunale di Salvatore Di Martino aveva raggiunto vette di alta tensione. Fra l’altro la stessa Villa Rufolo, che ha visto scontri con Secondo Amalfitano, direttore di Villa Rufolo, fino a portare a un contestato licenziamento, si trova in una situazione di stasi. A parte lo scontro in atto anche la nomina come assessore regionale in Emilia Romagna di Felicori faceva apparire assurdo il fatto di fagli mantenere un commissariamento che sarebbe stato conflittuale proprio con chi amministra il territorio. “Ho mandato una dettagliata nota al Governatore Vincenzo De Luca – spiega il primo cittadino della Città della Musica Salvatore Di Martino -, ora siamo al lavoro sia per lo statuto che per la gestione della Fondazione e delle sue importanti manifestazioni al fine di farla ritornare all’eccellenza”.