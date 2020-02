Fondazione Ravello, Almerina Bove commissario: arriva il decreto di nomina come anticipato su Positanonews

Il decreto n°31 del 19 febbraio 2020 ha sancito che l’avvocato Almerina Bove è il nuovo commissario della Fondazione Ravello, come anticipato anche nei giorni scorsi anche con l’intervista esclusiva su Positanonews.

L’avv. Bove, dunque, rimarrà in carica per i prossimi sessanta giorni come previsto dalla delibera regionale del 28 gennaio 2020, per garantire l’amministrazione e la rappresentazione dell’ente.

Ricordiamo, dunque, di aver avuto il piacere di intervistare il neo commissario della Fondazione Ravello, Almerina Bove, che, con grande cordialità e disponibilità si è dedicata a noi annunciando in esclusiva i progetti in calendario per la Fondazione: “La mia intenzione è quella di lavorare al meglio per la Fondazione e far sì che funzioni del tutto.”