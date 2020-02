FLORAL DESIGNER TERESA STARITA

Presso la Scuola Superiore della Federazione Nazionale Fioristi di Milano, la santanellese doc Teresa Starita ha conseguito il titolo di Floral Designer, dopo un percorso di studi e un elaborato finale dedicato al Golfo di Napoli, costituito da un pannello azzurro sagomato a onde come il nostro mare, su fondo blu come il nostro cielo, e tulipani gialli come il sole della Penisola. Ha strabiliato i milanesi aggiudicandosi 78/100. Teresa è figlia di tre generazioni di maestri giardinieri, il suo nonno era il maestro del verde di casa Zancani Montuori, l’archeologa dagli ospiti internazionali. A lei i complimenti della redazione, ai genitori tanti auguri!