Finisce a reti inviolate il match tra il Vico e l’Angri che regalano un primo tempo emozionante ed un secondo senza troppi colpi di scena. Il Vico domina nei primi 45 minuti tentando il colpaccio prima con Guida e poi con Correale ma in entrambe le occasioni Senatore si fa trovare pronto e nega la gioia ai padroni di casa; cala l’attenzione nella ripresa e gli ospiti prendono fiducia, Gargiulo devia la palla e Di Leva è bravo ad evitare l’autorete; sul finale di gara, Arenella calcia alto da una buona posizione. Il prossimo turno vede il Vico in una trasferta con l’Eclanese, ultima in classifica.

Vico Equense: Di Leva, Savarese F. (dal 21′ st Raganati), Correale, Alfano, Esposito G. M., Gargiulo L., Sannino (dal 15′ st Coppola), Martone (dal 21′ st Limatola), Guida, Arenella, Schettino (dal.41′ st Varriale). A disp.: Munao, Caiazza, Imperato, Cinque, Gargiulo A. All.: Ferraro.

Angri: Senatore, Alfano, Sorriso G. (dal 48′ st Masi), Comegna, Loreto, Volpe, Iapicco, Siano, Sorriso A., Ferrara, Delle Donne (dal 46′ st Vitale). A disp.: Calabrese, Cibele, Carrella, Visciano, Masi, Iovine, Di Palma, Iaccarino. All.: Criscuolo.

Arbitro: Rossomando di Salerno(Conforti – Pone).

Note – Ammoniti: Martone, Alfano, Volpe, Iapicco. Angoli: 5 – 4. Rec: 3′ pt; 4′ st.