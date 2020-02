Il film girato a Sorrento “Love is all You Need va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 13 febbraio, a partire dalle ore 21:20

Love is all You Need va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 13 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Girato in gran parte a Sorrento e al pizzo di Sant’Agnello e sulle spiagge nostrane. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2012 grazie ad una coproduzione internazionale nella quale hanno preso parte diversi paesi tra cui l’Italia ed in particolar modo con la casa cinematografica Teodora film. La regia di questa pellicola è stata curata da Susanne Bier la quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto in collaborazione con Anders Thomas Jensen e con quest’ultimo che si è occupato anche della sceneggiatura. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Pernille Bech Christensen e Morten Egholm, le musiche della colonna sonora sono state composte da Johan Soderqvist mentre nel cast sono presenti tra gli altri Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Kim Bodnia, Marco D’Amore, Ciro Petrone, Paprikla Steen e Sebastian Jessen.

Love is all You Need, la trama del film

Ecco la trama di Love is all You Need. In una delle principali città della Danimarca vive un uomo di mezza età di origini britanniche che sta portando avanti un insistenza piuttosto solitaria. Infatti nel corso della propria vita l’uomo ha dovuto fare i conti con diverse delusioni d’amore il che lo hanno portato a considerare l’idea di poter essere felice stando da solo. Ora il suo principale obiettivo è quello di non far mancare niente alla propria figlia e soprattutto di occuparsi delle sue tante passioni che aveva messo da parte nel corso degli anni per essere al fianco della propria moglie con cui si è lasciato recentemente. In un’altra zona della Danimarca vive una donna di nome Ida che di lavoro fa la parrucchiera. Anche per lei la vita non è stata sempre magnanima in quanto ha dovuto affrontare con estrema energia e passione una terribile malattia con tanto di ciclo di chemioterapia che evidentemente ha modificato il suo aspetto fisico ed alcuni tratti caratteristici. Una volta terminato il ciclo di terapia e soprattutto Superata la difficoltà di salute la donna purtroppo ha dovuto fare i conti con un altro dramma ossia il marito decide di lasciarla per iniziare una nuova storia d’amore con una donna più giovane di lei. Anche per la parrucchiera non resta che occuparsi della sua vita privata ed in particolar modo anche del figlio. I destini di queste due persone che hanno dovuto fare i conti con enormi delusioni in ambito sentimentale stanno per incrociarsi in quanto devono imbarcarsi sullo stesso aereo che li porterà in Italia per prendere parte al matrimonio dei rispettivi figli. Non appena si incontreranno scopriranno immediatamente di avere molto in comune e di poter essere finalmente felici stando insieme. Insomma una bellissima storia d’amore che ha come cornice la nostra bellissima Italia.