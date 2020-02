FESTA GRANDE all’Associazione Martiri di Nassiriya di Atrani. Un augurio di buona guarigione a padre Carmine di Positano

FESTA GRANDE all’Associazione Martiri di Nassiriya di Atrani.

Atrani , Costiera amalfitana . Riuscitissima festa, ieri sera, giovedì 30 gennaio 2020,: la Levata del Bambino presso l’Associazione Martiri di Nassiriya a chiusura del programma ” Natale 2019″. Alla presenza di numerosi soci accompagnati da amici e parenti, Padre Aldo, in sostituzione dell’infortunato assistente spirituale, don Carmine, ha presieduto la preghiera collettiva ed ha impartito la benedizione finale. ” Ormai la levata del bambino è un appuntamento fisso nel palinsesto delle manifestazioni che organizziamo. E’ una tradizione che si rinnova ogni anno fin dai tempi dello Stagnariello, di cui il Nassiriya è l’erede diretto.” Ha commentato il presidente Andrea Cavaliere. ” Un momento di spiritualità – ha continuato – è quanto mai fondamentale nel vivere quotidiano dell’essere umano. Per noi dell’Associazione, poi, è uno dei principi basilari della vita associativa unitamente alla cultura ed al tempo libero.”

Dopo il bacio al piede del Bambinello, è iniziata la festa; così tutti i presenti hanno potuto gustare i prelibati manicaretti preparati dalle stesse donne iscritte all’Associazione. Cantanti improvvisati, barzellette, risate ed addirittura … indovinelli a premi hanno caratterizzato la serata. Tanta ma tanta allegria!. Arrivederci al prossimo Natale.

Atrani 31 gennaio 2020

Per l’occasione tanti auguri di buona guarigione a Padre Carmine che si trova a Positano in Costa d’ Amalfi in Convalescenza