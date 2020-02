Felicori ancora commissario per la Fondazione Ravello per due mesi, summit al Comune . Nella cittadina della Costiera amalfitana questa sera è stato reso noto che la Regione Campania ha prorogato la gestione commissariale di Mauro Felicori, nominato consigliere regionale in Emilia Romagna, fino al 2 aprile. Lo ha deliberato la Giunta di Vincenzo De Luca a Napoli il 28 gennaio 2020 . L’amministrazione Di Martino aveva espresso forti critiche sulla gestione di Felicori , a proposito del licenziamo di Secondo Amalfitano da direttore di Villa Rufolo, che ora appare acefala, sui risultati ottenuti e sulle proposte di modifiche statuarie che sbilanciavano a favore della Regione il cda a sfavore del Comune e della provincia di Salerno.