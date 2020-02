Felicità a Positano. Giulia Bevilacqua incinta, il nostro Massimo Capodanno doppiamente nonno . La nostra amata Giulia Bevilacqua è incinta. L’attrice ha annunciato su Instagram l’arrivo del secondo figlio dopo la nascita della piccola Vittoria. Una notizia arrivata a sorpresa e accolta con grande felicità dai follower e dagli amici famosi. “Eh si, amore mio, è in arrivo un fratellino”, ha scritto Giulia, postando una foto in cui mostra il pancione alla primogenita. Ha reso pubblica questa gioia che ha portato un’onda di felicitazioni nella perla della Costiera amalfitana, dove il nonno, il bravissimo fotoreporter ex ANSA Massimo Capodanno, papà del marito di Giulia Nicola, giornalista affermato di caratura nazionale, aspetta già il nipotino.

40 anni e una carriera nel mondo del cinema, la Bevilacqua è sposata dal 2017 con Nicola Capodanno, giornalista conosciuto per caso a una festa e sposato a sorpresa a Positano tre anni dopo. “Eravamo seduti sullo stesso pouf, schiena contro schiena – aveva raccontato a Io donna, parlando del marito -. Ci siamo girati ed è stato come se lo conoscessi da sempre, è scattato un senso di familiarità”. Poi l’annuncio della gravidanza nel 2018, la gioia condivisa su Instagram e la nascita di Vittoria che aveva portato grande felicità nella vita dell’attrice.

La star di Distretto di Polizia aveva raccontato la prima gravidanza sul suo profilo, pubblicando le foto del pancione che cresceva, fra risate, momenti di commozione, riflessione e stupore. In tanti hanno commentato con entusiasmo il post dedicato al secondogenito della Bevilacqua e i fan sperano che si tratti di un maschietto. L’attrice non ha svelato quando è previsto il parto, ma , se lo renderà pubblico, e solo dopo , ve lo faremo sapere. Intanto tanta felicità da Positanonews con tutto il nostro cuore .