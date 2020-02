Febbraio mese dedicato ai malati per la Chiesa. A Piano di Sorrento un “cenacolo” all’Annunziata adorazione e condivisione fra le iniziative che sono giunte in redazione in Penisola Sorrentina. Nella parrocchia Chiesa di San Michele Don Pasquale ha organizzato una iniziativa encomiabile di supporto per i malati, un “cenacolo” nelle case private, dove le persone possono sentirsi comunità e supportarsi nel dolore, sempre per il dolore nel Centro Parrocchiale sono stati organizzati incontri molto profondi di testimonianze di donne malate di cancro, in attesa di un polmone, con problemi gravi “donne coraggio” come ce ne sono tante. Il dolore è profondo a volte anche nell’anima e occorre supporto della comunità per aiutarsi

Bellissimo momento di preghiera nella suggestiva chiesa dell’Annunziata a Massa Lubrense, forse uno dei luoghi più belli della Penisola sorrentina, con una vista spettacolare su Capri, è annunciata da Padre Ambrogio

Un saluto e un’abbraccio di ❤ a tutti i figli della Carità di San Francesco da Paola, ma a tutti gli amici di Dio, annamorati della Chiesa dell’Annunziata. Ricordate che sabato prossimo, il 08 febbraio 2020 abbiamo la nostra amatissima preghiera di adorazione. Il mese di febbraio è dedicato soprattutto ai malati. La preghiera sarà allora dedicata a tutti i nostri malati, sia fisicamente che spiritualmente. Il programma della preghiera sarà come di solito:

14.30 accoglienza

15.00 Rosario

15.30 adorazione

16.45 fine adorazione

17.00 messa prefestiva

18.00 condivisione con l’ultimo gioco della Tombola per sostenere pochino la Chiesa dell’Annunziata, senza dimenticare la mastica🤣🤣🤣🤓🤓🤓🌹🌹🌹

Una felice notte in compagnia di Gesù, Maria e Giuseppe.

Vostro fratello e amico

Padre Ambrogio🌹🌹🌹

Questo è il mese dedicato ai Malati per la Chiesa, l’11 febbraio è la giornata diocesana ed è dedicato alla Madonna di Lourdes