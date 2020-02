Falso allarme coronavirus dalla nave partita da Capri a Napoli, era un normale malore . Oramai è pura psicosi coronavirus. In tutta Italia e ovviamente in Campania. Oggi pomeriggio , su una nave veloce partita da Capri e diretta a Napoli, un uomo ha accusato un malore dopo essere salito a bordo. L’uomo è svenuto. Immediatamente è scattato il panico tra i passeggeri e sulla nave è arrivato il personale sanitario che ha provveduto a trasportare l’uomo in una struttura ospedaliera. La notizia, ripresa da vari siti, e riportata anche da Positanonews, va per fortuna ridimensionata, si sarebbe trattato di un semplice malore.