Fabio Caserta: “contro il Trapani una sfida importante”.

In vista della delicata sfida contro il Trapani, il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta, ha sottolineato l’importanza della concentrazione che occorrerà domani per affrontare questa dura prova. “Dopo una sconfitta il morale non è mai buono ma bisogna rialzarsi e lavorare a testa alta. Voglio salvare la squadra della mia città, e non pensare al futuro; in campo devono scendere gli 11 che stanno bene e che possono dare il 100%, senza pensare al turn over per martedì, quindi giocheranno anche i diffidati che devono stare attenti a non farsi ammonire. Possiamo giocarcela a viso aperto con tutte le squadre ma non possiamo prenderci il lusso di abbassare la guardia altrimenti vengono fuori tutti i nostri limiti”. Intanto Fabrizio Castori, tecnico del Trapani ha convocato 23 giocatori per domani; assenti gli infortunati di lungo corso oltre allo squalificato Pirrello. Questa la lista:

PORTIERI: Kastrati, Carnesecchi, Stancampiano.

DIFENSORI: Ben David, Pagliarulo, Scognamillo, Buongiorno, Fornasier, Grillo, Strandberg.

CENTROCAMPISTI: Taugourdeau, Aloi, Coulibaly, Luperini, Odjer, Kupisz, Colpani.

ATTACCANTI: Evacuo, Biabiany, Scaglia, Piszcek, Pettinari, Dalmonte.