Venerdi 28 febbraio 2020 alle ore 18.30 nella sala consiliare del Comune di Piano presentazione della ristampa anastatica del volume Esame della distribuzione e del dominio delle acque potabili in Sorrento, Piano e Meta MDCCCLV dell’ingegner Luigi Cangiano. Accogliamo con grande piacimento questa operazione tesa a valorizzare un vero e proprio monumento archeologico dell’antica Roma, che attraversa gran parte del sottosuolo della Penisola Sorrentina, captando le acque alle sorgenti delle falde di Vico Alvano e rifornire i Cisternoni di Spasiano, serbatoio di pure e fresche acque che ancora asservono Marina Grande.

Con tutti i soci dell’UNITRE penisola sorrentina qualche anno fa scendemmo nel vallone e ci addentrammo in questo cunicolo, una grandiosa opera idraulica pensata per durare millenni, alta circa 1.70 centimetri e larga circa 50, con luci di ispezione e pendenza studiata per non avere precipitazioni. Tra le mani tutti i soci avevano stralci di fotocopie e la piantina che fornisce questo libro, la passeggiata apparteneva ad un ciclo dedito alla conoscenza del del territorio denominato I tuoi passi sulle orme della storia, diretto per l’UNITRE da Lucio Esposito, laureato in beni culturali e archeologia.