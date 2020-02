Enzo Miccio successo a Pechino Express, ma quanto quadagna il wedding planner e chi è il fidanzato? Da San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli al mondo, dopo aver conquistato la Campania Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia e il volto iconico di Real Time, torna in TV in una veste inedita: quella di concorrente di Pechino Express 2020 su RaiDue, dove gareggia in coppia con la sua collaboratrice Carolina Giannuzzi.

Organizzatore di matrimoni ed eventi, designer di abiti da sposa e da cerimonia, fondatore di un’academy per aitanti wedding planner, conduttore di programmi TV e radio, scrittore, opinionista ed esperto di stile e bon ton: il 49enne Enzo Miccio vanta un curriculum e una carriera grazie a cui ha guadagnato soldi e grande popolarità. Vediamo allora come e quanto guadagna Enzo Miccio: ecco una stima dei suoi incassi e del suo stipendio come wedding planner e personaggio dello spettacolo.

Chi è Enzo Miccio: biografia e carriera

Nato il 5 maggio 1971 a San Giuseppe Vesuviano e cresciuto a Boscotrecase (Napoli), Enzo Miccio si trasferisce a Milano dove si diploma all’Istituto europeo di design. Inizia così a dedicarsi all’organizzazione di eventi di moda e collabora con testate giornalistiche con fotoreportage in ambito moda, scenografia, arredi per la tavola e design.

All’età di 28 anni debutta nel mondo dell’organizzazione matrimoni e due anni dopo fonda la sua prima società di wedding & events planning a Milano.

Nel 2005 arriva su Real Time con la trasmissione Wedding Planners (poi diventato Diario di un Wedding Planner) che lo segue nella sua attività di wedding planner, ma è con il programma Ma come ti vesti? con la fashion guru Carla Gozzi (con cui condurrà anche Shopping Night) che Enzo Miccio diventa un personaggio nazionalpopolare.

Enzo Miccio ha partecipato anche a Ballando con le Stelle 10 in qualità di concorrente, arrivando in semifinale, ed è stato uno dei giudici di Notti sul Ghiaccio, sempre su Rai Uno, in qualità di esperto di stile ed eleganza.

Alle esperienze in TV Enzo Miccio affianca il ruolo di speaker in radio (dal 2013 conduce un programma su Radio Italia) e quello di scrittore: Miccio ha pubblicato 2 libri editi da Mondadori (“Il Matrimonio che vorrei”, “Wedding Party”) e 4 con Rizzoli (“Ma come ti vesti?”, “Matrimonio da Favola”, “Cercando Grace” e “L’eleganza del Maschio”.

Quanto guadagna Enzo Miccio

Ma oltre alla televisione Enzo Miccio è impegnato nella sua attività di progettazione eventi e organizzazione matrimoni. Parallelamente, il conduttore napoletano ha consolidato il brand “Enzo Miccio” legato al mondo delle nozze creando delle collezioni di abiti, scarpe e gioielli da sposa in vendita nei migliori atelier d’Italia, fino a linee di complementi di arredo che va dai preziosi vetri di Murano ai cuscini e ai tessuti.

Per sapere quanto guadagna Enzo Miccio come wedding planner non possiamo guardare il suo sito personale, dove non è esposto un listino prezzi. Stando a quanto si legge in rete, un evento/matrimonio organizzato da Enzo Miccio costa cifre non adatte a tutte le tasche. Sembra infatti che per solo per la consulenza Enzo Miccio chieda tra i 700 e i 2.000 euro, con un cachet che si aggira tra i 10.000 e i 15.000 euro. Stando alle indiscrezioni, in media un matrimonio organizzato da Enzo Miccio costa tra i 35.000 e i 50.000 euro (l’onorario è calcolato sulla provvigione delle commissioni dai fiori al catering, dalla scelta della scenografia alle bomboniere, ma per qualsiasi richiesta extra i costi possono lievitare facilmente e superare i 50.000 euro).

Chi è il fidanzato

Si chiama Laurent il fidanzato di Enzo Miccio, wedding planner ed esperto di look noto al pubblico televisivo per la sua conduzione o le sue apparizioni in numerose trasmissioni a tema. Di lui non si conoscono molti dettagli, a dire la verità, e le uniche novità sulla loro love story trapelano direttamente da Miccio, comunque sempre molto riservato e attento alla comunicazione. Così, l’unico appiglio è rappresentato dal profilo Instagram di quest’ultimo, sul quale campeggiano diversi scatti che li ritraggono insieme, abbracciati e sorridenti, con particolare riferimento alle loro ultime vacanze estive, che hanno portato la coppia a visitare dapprima la Costa Azzurra e, successivamente, la Turchia. Una storia d’amore, quella fra Enzo Miccio e il parigino Laurent (del quale, peraltro, non è neppure noto il cognome), che prosegue da oltre due anni e che, come accade nella maggior parte dei rapporti, ha vissuto periodi altalenanti, fatti talvolta di incomprensioni e allontanamenti, che, oltre a far soffrire i due partner, avranno indubbiamente contribuito a sottolineare la forza del loro amore, del quale evidentemente non riescono a fare a meno.