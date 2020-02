Emergenza medici di base anche in Penisola sorrentina: concorso fermo dal 2018

Un problema grave in costiera amalfitana, dove i medici devono giungere a Praiano e Positano da Tramonti, ovvero circa un’ora di tragitto in auto. Il disagio è reale anche in Penisola sorrentina, dove il concorso per l’assunzione di nuove figure è fermo dal 2018 e quattro medici di base stanno per raggiungere il pensionamento che, ricordiamo, avviene all’età di 70 anni.

Nessuna Regione italiana può contare su un numero così elevato di medici formati come la Campania, il problema è che dopo averli formati li parcheggiano in eterne liste d’attesa, con il miraggio di ricevere prima o poi l’incarico. Tutto ciò accade perché a fronte di una graduatoria così affollata, la Regione Campania non riesce a pubblicare gli ambiti carenti più di una volta l’anno, assegnando i medici laddove vi sono carenze e, cosa ancora più grave, lo fa con tempi biblici.