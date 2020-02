Emergenza Coronavirus. L’Ordine degli Avvocati chiede la sanificazione del Tribunale di Torre Annunziata e degli uffici dei Giudici di Pace

Oggi c’è stata una riunione straordinaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata a seguito della quale è stato diramato il seguente comunicato.

Viste le linee guida comuni CNF – ministro della Giustizia del 28 febbraio 2020, per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19; viste le misure di prevenzione dal contagio da Coronavirus adottate dalla Corte d’Appello di Napoli e alla Procura Generale di Napoli in data 27 febbraio 2020; preso atto del numero di avvocati che risulterebbe positivo al Covid-19 nel Foro di Napoli; non ritenendo quindi più procrastinabile l’adozione di misure idonee a prevenire la diffusione del virus, diffida il presidente della Corte d’Appello di Napoli, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli e il presidente del Tribunale di Torre Annunziata a:

– sospendere sin da lunedì 2 marzo 2020 tutte le attività giudiziarie fino a quando non saranno effettuate le opere di sanificazione e disinfezione dei locali del Tribunale e dei Giudici di Pace ricadenti nel nostro circondario;

– ottemperare alle linee guida sopra richiamate provvedendo alla calendarizzazione dei processi, sia civili che penali, dividendoli per fasce orarie previa comunicazione da effettuare alle parti costituite con congruo preavviso.

Il Coa, nello spirito di collaborazione che ha sempre avuto con la Presidenza del Tribunale, si impegna a comunicare i provvedimenti di scaglionamento dei giudizi.

Il Coa delibera di convocarsi in seduta permanente.