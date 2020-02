Eboli. Incidente tra auto, tir e autocarro: grave un 40enne

Spaventoso incidente stradale ad Eboli, lungo la SS18, in località Ponte Barizzo, questo pomeriggio. Per cause ancora da accertare, una Dacia Duster, guidata da un uomo di quarant’anni, ha urtato un tir, per poi girarsi su se stessa ed andare ad impattare contro un autocarro proveniente dalla direzione opposta. L’auto è andata completamente distrutta ed il conducente è rimasto gravemente ferito, anche se non in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Eboli, diretti dal cap. Luca Geminale, che hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro, unitamente ai vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto tranciare le lamiere per estrarre il 40enne dall’abitacolo. A prestrare i soccorsi anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al vicino nosocomio cittadino per le cure del caso.