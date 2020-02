Il dott. Vincenzo Orfeo, oculista della Clinica Mediterranea di Napoli: “La congiuntivite può essere una forma iniziale di Coronavirus”

Riportiamo un intervento del Dott. Vincenzo Orfeo, dirigente dell’unità operativa di Oculistica alla Clinica Mediterranea di Napoli: “Un aspetto particolare della sindrome respiratoria da Coronavirus è probabilmente quello degli occhi e forse questo non è molto chiaro a tutti. Non dimentichiamo che è stato un oculista cinese (contagiato dal Coronavirus e deceduto) a scoprire questa epidemia virale con delle congiuntiviti ed ha anche allarmato i politici del momento ma non è stato creduto. Una delle forme iniziali della manifestazione della sindrome respiratoria da Coronavirus è una congiuntivite virale, che però non è uguale alle solite congiuntiviti che magari possono avere i bambini con delle secrezioni mattutine e gli occhi ‘attaccati’, ma è una forma che colpisce quasi sempre un solo occhio con un arrossamento o della lacrimazione e che, solo dopo qualche giorno, interessa anche l’altro occhio, però in quel caso si presenta anche febbre alta ed altri sintomi e, quindi, il quadro si chiarisce. Non bisogna di conseguenza aver paura di tutte le congiuntiviti. La congiuntivite non vuol dire Coronavirus ma è, comunque, una manifestazione importante e da non sottovalutare perché gli occhi possono essere una porta d’ingresso del virus. Le particelle che vengono emesse dalla bocca da persone infette quando ad esempio parlano, starnutiscono o tossiscono, si depositano anche sulle mani e toccarsi gli occhi può essere un cosa negativa perché il virus penetra attraverso le mucose, che sono quella della bocca, del naso e degli occhi. Quindi, non facciamoci prendere dal panico e non spaventiamoci perché alla fine questa sarà una sindrome che speriamo si chiuderà al più presto possibile, però dobbiamo mantenere una grande attenzione, evitando i contatti con persone che abbiano la febbre alta oppure la congiuntivite. L’importante è rivolgersi ai centri ed ai numeri regionali per ricevere la migliore assistenza possibile”.