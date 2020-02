Il Dott. Catello Maresca nominato Procuratore Generale di Napoli.

Il noto magistrato napoletano, dopo dieci anni ai vertici della Direzione Distrettuale Antimafia, approda in Procura Generale come Sostituto.

Napoli – Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, il 5 febbraio, ha espresso parere positivo riguardo la nomina a Sostituto alla Procura Generale di Napoli del Dott. Catello Maresca. In Magistratura dal 1999, a Maresca si devono importantissimi risultati nella lotta alla criminalità organizzata. Uomo dal forte coraggio e da un immenso amore verso il proprio mestiere, da 10 anni, il magistrato era ai vertici della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dove ha conseguito importantissimi risultati nella costante battaglia contro la criminalità organizzata lungo il territorio campano e non solo. Al Dott. Maresca si devono importantissimi risultati raggiunti dalla DDA. Il suo nome è infatti legato alla cattura del boss del clan dei Casalesi, Michele Zagaria ed è ricordato anche per il suo fondamentale contributo nell’operazione denominata “Gomorrah” ,relativa al traffico internazionale di merce contraffatta. Operazioni rimaste nella storia della lotta contro il crimine organizzato e condotte dal Dott. Maresca con estrema audacia e coraggio. Durante lo svolgimento della sua pericolosa carriera ha subìto più volte minacce di morte da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Spesse volte il dott. Maresca è stato gradito ospite a Sorrento per convegni ed eventi legati alla lotta contro la criminalità organizzata. Associazioni antimafia e cittadini della penisola, che quotidianamente si battono contro determinate anomalie ed eventuali infiltrazioni mafiose lungo il territorio sorrentino, confidano questo nuovo incarico alla Procura Generale di Napoli del Dott. Catello Maresca. Affinché anche l’intera penisola sorrentina possa avere più attenzione verso le innumerevoli segnalazioni proveniente dalle varie Associazioni fortunatamente presenti su un territorio da sempre appetibile dal crimine organizzato. Dalla redazione di Positanonews e dalle Associazioni contro le illegalità presenti sul territorio sorrentino i complimenti per l’ulteriore prestigioso incarico e gli auguri di buon lavoro al Dott. Catello Maresca. – 10 febbraio 2020 – salvatorecaccaviello.

Fonte:Vesuviolive

