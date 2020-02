Doppio impegno per il Massa Lubrense.

Doppio impegno nel giro di 3 giorni per il Massa Lubrense che domani affronterà la Royal Acerrana per il campionato dove, però, è primo in classifica a 10 punti di distacco dalla Barrese. Mercoledì alle 15, invece, ci sarà l’onere di dover ribaltare il risultato di andata della semifinale di Coppa Campania dove ha perso con la Pro Sangiorgese per 1-0. Al Cerulli attesi tantissimi tifosi pronti a sostenere la squadra per raggiungere insieme la finale che sarebbe un risultato storico per la società!