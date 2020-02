Nella Cappella di San Catello della Chiesa Concattedrale di Maria Santissima Assunta e San Catello a Castellammare di Stabia, in questi giorni accanto al Santo Patrono vi è una bellissima statua di Sant’Antonino seduto con il saio bianco e nero, l’aureola d’oro e con scritto sulla base del piedistallo DONO DI SORRENTO A STABIA 1935. La statua si differisce da quelle note in Sorrento, in legno e stucco decorato, offre un senso dinamico di movimento, il santo seduto su una roccia, con ai piedi i sandali,posti su piani diversi e il braccio verso l’alto, questo, genera una scomposizione del saio dando l’idea di movimento.