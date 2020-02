Donna Sophia a Gragnano

Oggi, 23 febbraio, alle ore 20:00 appuntamento a Gragnano dove sarà inaugurato un murale dedicato a Sophia Loren icona del Cinema italiano e da stasera dell’enogastronomia gragnanese: l’opera, realizzata dall’artista Leticia Mandragola con l’ausilio dell’associazione G-HuB, è in via Quarantola. I residente, entusiasti, l’hanno già ribattezzata “Donna Sophia”, e sarà l’ennesima opera di abbellimento della città, dopo il murale realizzato da Jorit (Ciro Cerullo, 1990) dedicato a Totò immortalato in una scena di “Miseria e Nobilità“. Progetti che serviranno per potenziare anche il “brand” Gragnano.

a cura di Luigi De Rosa

(la foto è tratta dal web)